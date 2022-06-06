Российские войска ремонтируют железнодорожный мост через Оскол вблизи Купянска.

https://racurs.ua/n171424-rossiyskie-voyska-remontiruut-jeleznodorojnyy-most-cherez-oskol-vblizi-kupyanska.html

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На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

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Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 червня.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород — Куп’янськ.

В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.