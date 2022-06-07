Наслідки російських ракетних ударів по Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 7 червня, завдали чотири ракетні удари по місту Баштанка Миколаївської області.

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В результаті загинули дві цивільні особи, ще троє - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Також пошкоджені близько 10 житлових будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, вчора, 6 червня, російські військові з артилерії обстріляли Миколаїв, в результаті чого загинула цивільна особа та були пошкоджені вісім приватних житлових будинків та навчальний заклад.

Будь-які військові об'єкти на даних територіях відсутні, — наголошують у прокуратурі.

Зазначається, що за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочаті кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Харківщині здійснені росіянами масштабні обстріли призвели сьогодні до загибелі трьох осіб.