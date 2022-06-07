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Наслідки російських ракетних ударів по Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратура
Рашисти завдали чотири ракетні удари по Миколаївщині, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171468-rashysty-zavdaly-chotyry-raketni-udary-po-mykolayivschyni-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 червня, завдали чотири ракетні удари по місту Баштанка Миколаївської області.
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В результаті загинули дві цивільні особи, ще троє - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.
Також пошкоджені близько 10 житлових будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.
Крім того, вчора, 6 червня, російські військові з артилерії обстріляли Миколаїв, в результаті чого загинула цивільна особа та були пошкоджені вісім приватних житлових будинків та навчальний заклад.
Будь-які військові об'єкти на даних територіях відсутні, — наголошують у прокуратурі.
Зазначається, що за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочаті кримінальні провадження.
Нагадаємо, на Харківщині здійснені росіянами масштабні обстріли призвели сьогодні до загибелі трьох осіб.