Рашисти обстріляли Харківщину, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n171465-troie-zagyblyh-ta-shestero-poranenyh-naslidky-masovanogo-obstrilu-harkivschyny.html

Ракурс

Харків та населені пункти Харківщини сьогодні, 7 червня, знову зазнали масованих обстрілів з боку російських окупантів.

.

В результаті щонайменше троє людей загинули, ще шестеро дістали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району, — зазначив чиновник. — Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Синєгубов наголошує, що обстріли сьогодні ще можуть продовжитися, тому перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно.

Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе! — наголосив він.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 7 червня, обстріляли один із житлових районів Харкова.