Українська спека стала «сюрпризом» для окупантів (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n171464-ukrayinska-speka-stala-surpryzom-dlya-okupantiv-audio.htmlРакурс
Російські окупанти в Україні потерпають не лише від ЗСУ, а й від українського літа.
Спека, яка в останні дні прийшла в Україну, стала для загарбників справжнім сюрпризом.
Про це сьогодні, 7 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що перехоплені українською спецслужбою телефонні розмови окупантів свідчать, що загарбники не готувалися до тривалої військової кампанії, тож досі перебувають в утепленій зимовій формі, нове обмундирування їм ніхто не завозить.
У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят, — бідкається в одній з таких розмов окупант своєму знайомому в рф.
Загарбник додає, що їхні очікування на заміну, котра мала надійти цими днями, не виправдалися. Тож вони продовжують залишатися на своїх позиціях. Крім того, серед окупантів щодня фіксуються нові втрати.
Каждый день обстрелы не прекращаются, — скаржиться загарбник знайомому. — Еще и жара началась. Морально подавлены.