Летняя жара вредит российским оккупантам

https://racurs.ua/n171464-ukrainskaya-jara-stala-surprizom-dlya-okkupantov-audio.html

Ракурс

Російські окупанти в Україні потерпають не лише від ЗСУ, а й від українського літа.

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Спека, яка в останні дні прийшла в Україну, стала для загарбників справжнім сюрпризом.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що перехоплені українською спецслужбою телефонні розмови окупантів свідчать, що загарбники не готувалися до тривалої військової кампанії, тож досі перебувають в утепленій зимовій формі, нове обмундирування їм ніхто не завозить.

У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят, — бідкається в одній з таких розмов окупант своєму знайомому в рф.

Загарбник додає, що їхні очікування на заміну, котра мала надійти цими днями, не виправдалися. Тож вони продовжують залишатися на своїх позиціях. Крім того, серед окупантів щодня фіксуються нові втрати.