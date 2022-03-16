Воды и пищи нет, мама, здесь страх и отчаяние — новые перехваты разговоров оккупантов

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Ракурс

Російські окупанти йдуть на війну строковиками, а помирають контрактниками, вони у паніці і не мають в Україні достатньо їжі та води.

Про це йдеться у кількох нових перехоплених розмовах окупантів, які оприлюднила 16 березня Служба безпеки України.

Солдат 15 мотострілкового полку Таманської дивізії РФ розповів, що під Сумами окупанти потрапили в оточення, а на батьківщині їх вже списали, як непотріб. Командування навіть не позначило розташування дивізії на картах, тож на днях загарбників обстріляли свої ж.

Тепер солдатів-строковиків змушують підписати контракт.

У ворожих загарбників назва міста Суми викликає страх і розпач. В інші перехопленій розмові чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали «без проблем, а ось виїхати не можуть». І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми.

А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие — чтобы не ехать через Сумы, — зізнається путінський вояка.

Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований.

Крім того, російські загарбники в Україні не мають їжі та води, а сухпайок вже ділять на двох. Про це свідчать інші плівки розмов, перехоплені СБУ.

Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет, — скаржиться своїй дружині російський окупант.



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Натомість вона відповідає, що в них також все погано, адже зникли «Пепсі-кола», магазини «Зара» і «Бершка».