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Рашисты ударили из "Градов" по колонне с беженцами
Рашисты ударили из «Градов» по колонне с беженцами (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n168492-rashisty-udarili-iz-gradov-po-kolonne-s-bejencami-foto-video.htmlРакурс
Російські війська під Запоріжжям із систем залпового вогню «Град» обстріляли колону автомобілів, що евакуювалась з Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, поранено п’ятьох людей, серед яких є діти.
Інформацію підтвердили у Генеральному штабі. Обстріл було здійснено о 15.30.
Напад на евакуаційну колону стався в районі Степногірська. Важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою у бік Запоріжжя.
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Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки «Охматдит».
«Ракурс» повідомляв, що 16 березня у Чернігові окупанти скоїли новий злочин — обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.