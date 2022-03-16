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Ракурс
Рашисты ударили из "Градов" по колонне с беженцами

Рашисты ударили из «Градов» по колонне с беженцами (ФОТО, ВИДЕО)

16 мар 2022, 18:24
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Російські війська під Запоріжжям із систем залпового вогню «Град» обстріляли колону автомобілів, що евакуювалась з Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, поранено п’ятьох людей, серед яких є діти.

Інформацію підтвердили у Генеральному штабі. Обстріл було здійснено о 15.30.

Напад на евакуаційну колону стався в районі Степногірська. Важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою у бік Запоріжжя.



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Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки «Охматдит».

«Ракурс» повідомляв, що 16 березня у Чернігові окупанти скоїли новий злочин — обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.

Источник: Ракурс


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