Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вдарили з "Градів" по колоні з біженцями

Рашисти вдарили з «Градів» по колоні з біженцями (ФОТО, ВІДЕО)

16 бер 2022, 18:24
999

Російські війська під Запоріжжям із систем залпового вогню «Град» обстріляли колону автомобілів, що евакуювалась з Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, поранено щонайменше п’ятьох людей, серед яких є діти.

Інформацію підтвердили у Генеральному штабі. Обстріл було здійснено о 15.30.

Напад на евакуаційну колону стався в районі Степногірська. Важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою у бік Запоріжжя.



.

Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки «Охматдит».

«Ракурс» повідомляв, що 16 березня у Чернігові окупанти скоїли новий злочин — обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів