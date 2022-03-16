Рашисти вдарили з "Градів" по колоні з біженцями

https://racurs.ua/ua/n168492-rashysty-vdaryly-z-gradiv-po-koloni-z-bijencyamy-foto-video.html

Ракурс

Російські війська під Запоріжжям із систем залпового вогню «Град» обстріляли колону автомобілів, що евакуювалась з Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, поранено щонайменше п’ятьох людей, серед яких є діти.

Інформацію підтвердили у Генеральному штабі. Обстріл було здійснено о 15.30.

Напад на евакуаційну колону стався в районі Степногірська. Важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою у бік Запоріжжя.

.

Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки «Охматдит».

«Ракурс» повідомляв, що 16 березня у Чернігові окупанти скоїли новий злочин — обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинули щонайменше 10 людей.