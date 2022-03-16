На кордоні виявили бейбі-бокс з дорослим чоловіком

https://racurs.ua/ua/n168491-kindersupryz-na-kordoni-vyyavyly-bebi-boks-z-doroslym-cholovikom-video.html

Ракурс

На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону викрили незвичайного «пасажира». Його виявили у пункті пропуску «Росошани» в автомобілі «Рено», яким їхала жінка з двома своїми дітьми.

Прикордонники перевірили її документи, але оглянули й багажник авто. Там у бебі-боксі знайшли 37-річного чоловіка.

Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей. Охоронці кордону не пропустили «пасажира», оскільки на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років з країни заборонений.

На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону. Також складено документи і на його дружину за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

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«Ракурс» повідомляв, що 13 березня на кордоні з Румунією українські прикордонники затримали чоловіка у жіночому вбранні. Киянин видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне». Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.