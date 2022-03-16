Міжнародний суд ООН зобов’язав рф негайно припинити напад на Україну

https://racurs.ua/ua/n168490-mijnarodnyy-sud-oon-zobov-yazav-rf-negayno-prypynyty-napad-na-ukrayinu.html

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Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосив рішення щодо застосування тимчасових заходів у справі України проти Росії через звинувачення у геноциді.

Україна вимагала від суду видати Росії наказ про негайне припинення воєнних дій. Водночас рішення суду не є обов’язковим до виконання.

Суд зобовʼязав рф негайно припинити військові операції, які почалися на території України 24 лютого.

Україна просила суд наказати росію негайно призупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

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Також Україна просила наказати, щоб російська федерація негайно забезпечила, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується «запобігання» чи «покарання» за нібито вчинення Україною геноциду.

У цій справі росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова рф від захисту не зупинила слухання.