У Чернігові загарбники скоїли новий злочин, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n168473-10-zagyblyh-okupanty-obstrilyaly-chergu-za-hlibom-u-chernigovi-video.html

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У Чернігові окупанти скоїли новий злочин — обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.

В результаті загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Обстріл стався сьогодні, 15 березня, близько 10-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів міста.

Варто додати, що станом на вчора, 15 березня, Чернігівська обласна прокуратура відкрила близько 200 проваджень за фактом вчинення російською армією військових злочинів на території області.

До злочинів, які кваліфікують за статтею «Порушення законів та звичаїв війни» відносяться, зокрема, розстріли та завдання тілесних ушкоджень цивільним громадянам, протиправні дії щодо військовослужбовців ЗСУ та обстріли житлових будинків за допомогою артилерії чи авіації.

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Джерело: «Суспільне»