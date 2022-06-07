Скільки військовозобов’язаних спробували втекти з України, розповіли в ДПСУ

Понад 3 тис. військовозобов’язаних чоловіків спробували втекти з України, фото: Finance.ua

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В Україні від початку масштабної російської агресії 24 лютого затримали 3 тис. 250 чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагалися незаконно перетнути держкордон.

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Про це під час брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє видання «Факти».

На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 тис. 250 таких осіб, — зазначив Демченко.

Демченко додав, що деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Держприкордонслужба виявила 900 таких осіб.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці ліквідували схему вивезення за кордон фейкових «водіїв автобусів».

Джерело: «Факти»