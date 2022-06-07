Харків знову обстріляли росіяни — є загиблий та поранені

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Росіяни обстріляли житловий район Харкова, фото: MK.ru
Харків знову обстріляли росіяни — є загиблий та пораненіhttps://racurs.ua/ua/n171461-harkiv-znovu-obstrilyaly-rosiyany-ie-zagyblyy-ta-poraneni.htmlРакурс
Російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова.
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В результаті загинула одна людина, ще кілька осіб поранено. Про це сьогодні, 7 червня, під час телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Щойно був обстріл, обстріляний один із житлових районів Харкова. Є, на жаль, одна людина, яка загинула, і поки що маємо інформацію про трьох поранених, — зазначив Терехов, додавши, що на місці обстрілу продовжують працювати рятувальники.
Терехов наголосив, що обстріли Харкова ворогом не припиняються.
Сьогодні вранці були обстріли. Російський агресор не залишає Харків в спокої, постійно тримає людей в напрузі, — наголосив мер міста.