На Волинь з Білорусі можуть закинути диверсантів, фото: «Газета Волинь»

https://racurs.ua/ua/n171460-dyversantiv-na-volyn-moje-zakynuty-vorog-iz-bilorusi-mvs.html

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З Білорусі на територію Волинської області можуть бити перекинуті диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), метою яких буде відтягнути сили українських військ.

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Пол це у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області, — наголосив Андрусів.

Він зазначив, що на звільнених від окупації територіях України ворожим диверсантам важко діяти, оскільки там пильнує поліція, працюють блокпости, а місцеве населення стало уважнішим.

Нагадаємо, у середині травня на Сумщині у бою з диверсантами, які намагалися пройти на територію України з рф, загинув український прикордонник.