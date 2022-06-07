Легалізацію канабісу в медицині підтримав Кабмін

Легалізацію канабісу в медицині підтримав Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n171459-legalizaciu-kanabisu-v-medycyni-pidtrymav-kabmin.htmlРакурс
Уряд підтримав законопроект «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни»
Про це сьогодні, 7 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Таким чином, зазначає Ляшко, вже підготовлено законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні — від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.
Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати, — наголошує міністр.
Ляшко наголошує, що, попри поширену думку, медичні препарати з канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам — «медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії.
Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське, — додав міністр.
Ляшко зазначив, що препарати на основі канабісу використовуються для:
- зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів;
- лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів;
- лікування окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу;
- полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, зокрема онкологічним хворим та пацієнтам з ВІЛ.