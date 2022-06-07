Легалізацію канабісу в медицині підтримав Кабмін

В Україні можуть легалізувати канабіс

https://racurs.ua/ua/n171459-legalizaciu-kanabisu-v-medycyni-pidtrymav-kabmin.html

Ракурс

Уряд підтримав законопроект «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни»

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Про це сьогодні, 7 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Таким чином, зазначає Ляшко, вже підготовлено законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні — від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати, — наголошує міністр.

Ляшко наголошує, що, попри поширену думку, медичні препарати з канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам — «медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії.

Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське, — додав міністр.

Ляшко зазначив, що препарати на основі канабісу використовуються для: