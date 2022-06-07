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Ракурс
В Україні можуть легалізувати канабіс

Легалізацію канабісу в медицині підтримав Кабмін

7 чер 2022, 17:06
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Уряд підтримав законопроект «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни»



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Про це сьогодні, 7 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Таким чином, зазначає Ляшко, вже підготовлено законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні — від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати, — наголошує міністр.

Ляшко наголошує, що, попри поширену думку, медичні препарати з канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам — «медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії.

Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське, — додав міністр.

Ляшко зазначив, що препарати на основі канабісу використовуються для:

  • зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів;
  • лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів;
  • лікування окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу;
  • полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, зокрема онкологічним хворим та пацієнтам з ВІЛ.

Джерело: Ракурс


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