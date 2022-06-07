Заборонити в Україні феєрверки може Верховна Рада

В Україні можуть заборонити феєрверки

https://racurs.ua/ua/n171458-zaboronyty-v-ukrayini-feierverky-moje-verhovna-rada.html

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Народним депутатам пропонують заборонити в Україні використання та обіг піротехнічних виробів.

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Відповідний законопроект № 7438 вчора, 6 червня, надійшов до парламенту. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект пропонує заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, котрий не перевищує 60 дБ.

Крім того, пропонується встановити вікове обмеження щодо їх купівлі феєрверків — не менше 16 років.

Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст, — наголошується в пояснювальній записці законопроекту.

Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій, — додають автори законопроекту.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський, реагуючи на відповідну петицію № 22/130654-еп, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, доручив уряду розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.