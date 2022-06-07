Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські крилаті ракети продовжують загрожувати Україні, фото: «Твоє місто»

36 крилатих ракет — росіяни вивели в Чорне море кораблі та підводний човен

7 чер 2022, 15:55
999

У Чорному морі росія наразі розмістила чотири кораблі та один підводний човен, які споряджені загалом 36 крилатими ракетами.



.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється у щоденному зведенні Оперативного командування «Південь».

Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою, — наголошується в повідомленні.

Крім того, імовірною є атака стратегічною авіацією, додають в ОК «Південь».

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА сьогодні, 7 січня, заявили, що ворог відводить свої підрозділи з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області. Такі дії можуть пояснюватися ротацією.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів