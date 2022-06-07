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Российские крылатые ракеты продолжают угрожать Украине, фото: «Твоє місто»
36 крылатых ракет — россияне вывели в Черное море корабли и подводную лодкуhttps://racurs.ua/n171457-36-krylatyh-raket-rossiyane-vyveli-v-chernoe-more-korabli-i-podvodnuu-lodku.htmlРакурс
У Чорному морі росія наразі розмістила чотири кораблі та один підводний човен, які споряджені загалом 36 крилатими ракетами.
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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється у щоденному зведенні Оперативного командування «Південь».
Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою, — наголошується в повідомленні.
Крім того, імовірною є атака стратегічною авіацією, додають в ОК «Південь».
Нагадаємо, у Запорізькій ОВА сьогодні, 7 січня, заявили, що ворог відводить свої підрозділи з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області. Такі дії можуть пояснюватися ротацією.