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Российские крылатые ракеты продолжают угрожать Украине, фото: «Твоє місто»

36 крылатых ракет — россияне вывели в Черное море корабли и подводную лодку

7 июн 2022, 15:55
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У Чорному морі росія наразі розмістила чотири кораблі та один підводний човен, які споряджені загалом 36 крилатими ракетами.



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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється у щоденному зведенні Оперативного командування «Південь».

Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою, — наголошується в повідомленні.

Крім того, імовірною є атака стратегічною авіацією, додають в ОК «Південь».

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА сьогодні, 7 січня, заявили, що ворог відводить свої підрозділи з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області. Такі дії можуть пояснюватися ротацією.

Источник: Ракурс


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