Россияне отводят подразделения из двух районов Запорожской области (КАРТА)

Россияне отводят подразделения из двух районов Запорожской области

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Російські війська відступають з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області.

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Такі маневри можуть пояснюватися ротацією, вважає голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона, усі пересування ворога фіксуються Збройними силами України.

Глава міноборони росії сергій шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення рф з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.

Тим часом 7 червня у Херсоні неподалік міської «адміністрації» у кафе стався вибух. Російські ЗМІ поширили це повідомлення, але у місцевій «адміністрації» цю інформацію спростували.

Надійшла інформація про вибух у херсонському ресторані «Ностальжі» (Старообрядницька вулиця, будинок 10). Інформація про вибух навпроти будівлі військово-цивільної адміністрації не відповідає дійсності, — йдеться у повідомленні колаборантів.

Сьогодні російський гауляйтер у Херсонській області кирило стремоусов повідомив, що в регіоні планують провести «референдум про самовизначення». Цим займеться фейкова «громадська рада», яка фактично виконує функції окупаційної адміністрації.