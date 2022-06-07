путин повысил в звании главного лжеца минобороны россии

путин повысил в звании главного лжеца минобороны россииhttps://racurs.ua/n171453-putin-povysil-v-zvanii-glavnogo-ljeca-minoborony-rossii.htmlРакурс
Російський диктатор та воєнний злочинець володимир путін надав нове звання офіційному представнику міноборони рф ігорю конашенкову. Саме той щодня від 24 лютого зачитує брехливі зведення російського міністерства війни.
конашенков віднині має звання генерал-лейтенанта, він голова департаменту інформації та масових комунікацій міноборони рф, повідомили пропагандистські росЗМІ.
конашенков — офіційний представник російських військових, який щодня озвучує прес-релізи російського військового відомства щодо перебігу так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Саме йому належить фраза, яка стала мемом в Україні: «Втрат у збройних силах росії немає".
Звання генерал-майора конашенкову присвоїли у 2013 році.
Нагадаємо, що поширення відомостей про війну в Україні, що відрізняються від офіційної позиції Міноборони, в росії оголошено злочином — розповсюдженням «відомо неправдивої інформації» щодо використання збройних сил.
При цьому міноборони росії доводилося спростовувати власні повідомлення: це сталося у випадку поширення інформації, що у військових діях в Україні не беруть участі строковики.