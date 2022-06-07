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Ракурс
путин повысил в звании главного лжеца минобороны россии

путин повысил в звании главного лжеца минобороны россии

7 июн 2022, 14:16
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Російський диктатор та воєнний злочинець володимир путін надав нове звання офіційному представнику міноборони рф ігорю конашенкову. Саме той щодня від 24 лютого зачитує брехливі зведення російського міністерства війни.



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конашенков віднині має звання генерал-лейтенанта, він голова департаменту інформації та масових комунікацій міноборони рф, повідомили пропагандистські росЗМІ.

конашенков — офіційний представник російських військових, який щодня озвучує прес-релізи російського військового відомства щодо перебігу так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Саме йому належить фраза, яка стала мемом в Україні: «Втрат у збройних силах росії немає".

Звання генерал-майора конашенкову присвоїли у 2013 році.

Нагадаємо, що поширення відомостей про війну в Україні, що відрізняються від офіційної позиції Міноборони, в росії оголошено злочином — розповсюдженням «відомо неправдивої інформації» щодо використання збройних сил.

При цьому міноборони росії доводилося спростовувати власні повідомлення: це сталося у випадку поширення інформації, що у військових діях в Україні не беруть участі строковики.

Источник: Ракурс


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