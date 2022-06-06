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Ракурс
В Мелитополе россияне оставили почти все блок-посты — мэр города

В Мелитополе россияне ушли почти со всех блок-постов — мэр города

6 июн 2022, 21:58
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В окупованому росіянами Мелітопольському районі Запорізької області російські війська залишили майже всі блок-пости, бо бояться наступу українських солдатів.



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Про це заявив 6 червня мер Іван Федоров.

Він сказав, що українські військові роблять усе можливе, щоб звільнити населені пункти від росіян. Він також додав, що зараз у місті немає мобільного зв’язку та інтернету.

Про це Федоров сказав у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбук.

Три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів рашисти поїхали, тому що наші військові роблять все можливе, щоб очистити нашу територію від загарбників. Навіть з Василівки вони перемістилися у бік Зеленого Гаю, — зазначив Федоров.

Він також переконаний, що приїзд президента Володимира Зеленського у Запоріжжя 5 червня показав пріоритет державної політики.

Запоріжжя ніхто не збирається здавати, і пріоритет держполітики — деокупація наших тимчасово окупованих міст Запорізької області, — додав міський голова Мелітополя.

Тим часом в окупованому росіянами Бердянську окупанти вітають жителів міста з днем росії, який в рф відзначається 12 червня. «Радіо Свобода» повідомляє, що в місті з’явилися тематичні білборди.

Источник: Ракурс


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