У Мелітополі росіяни залишили майже всі блок-пости

https://racurs.ua/ua/n171433-u-melitopoli-rosiyany-zalyshyly-mayje-vsi-blok-posty-mer-mista.html

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В окупованому росіянами Мелітопольському районі Запорізької області російські війська залишили майже всі блок-пости, бо бояться наступу українських солдатів.

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Про це заявив 6 червня мер Іван Федоров.

Він сказав, що українські військові роблять усе можливе, щоб звільнити населені пункти від росіян. Він також додав, що зараз у місті немає мобільного зв’язку та інтернету.

Про це Федоров сказав у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбук.

Три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів рашисти поїхали, тому що наші військові роблять все можливе, щоб очистити нашу територію від загарбників. Навіть з Василівки вони перемістилися у бік Зеленого Гаю, — зазначив Федоров.

Він також переконаний, що приїзд президента Володимира Зеленського у Запоріжжя 5 червня показав пріоритет державної політики.

Запоріжжя ніхто не збирається здавати, і пріоритет держполітики — деокупація наших тимчасово окупованих міст Запорізької області, — додав міський голова Мелітополя.

Тим часом в окупованому росіянами Бердянську окупанти вітають жителів міста з днем росії, який в рф відзначається 12 червня. «Радіо Свобода» повідомляє, що в місті з’явилися тематичні білборди.