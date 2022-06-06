Зеленського і Кулебу не запрошували на переговори у Стамбул про зерновий коридор у Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n171432-zelenskogo-i-kulebu-ne-zaproshuvaly-na-peregovory-u-stambul-pro-zernovyy-korydor-u-chornomu-mori.html

Ракурс

Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об'єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна, проте головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку Київ отримує від держав-партнерів.

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Про це сказав президент Володимир Зеленський 6 червня під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

Водночас президента та голову МЗС не запросили на переговори рф і Туреччини про експорт зерна Чорним морем.

Про гарантії щодо кораблів, які вивозитимуть зерно, Україна говорила з Туреччиною та Британією. Туреччина зараз шукає формат, як рф може гарантувати, що з кораблями нічого не станеться, але ні він, ні міністр Кулеба у цих перемовинах участі не беруть, каже Зеленський.

Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор, — сказав Зеленський.

Щодо можливого розмінування Чорного моря президент каже, що найкращою гарантією відсутності будь-яких наступальних дій рф у регіоні може бути лише відповідне озброєння, яке Україна вже отримує від західних партнерів.

Крім того, Україна не готова розглядати питання експорту зерна через білорусь.

Щодо білорусів, то ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через білорусь залізницею. Так. Ми розуміємо навіть, який об'єм. Ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові іти по цьому формату і допомагати нашим «дружнім» сусідам, — сказав глава держави.

Раніше самопроголошений президент Білорусі александр лукашенко провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, говорили в тому числі про вивезення зерна з України.

лукашенко запропонував генеральному секретарю ООН за столом переговорів за участю представників білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми вивезення зерна.

Однак для Лукашенка головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, країн Балтії, росії) були відкриті і для білоруських товарів. Експерт зерно з України в такому випадку можливий через територію білорусі у порт Клайпеда на Балтиці.

«Ракурс» повідомляв, що Державний департамент США у травні розіслав листи 14 країнам, в основному в Африці, в яких зазначалося, що росія може спробувати продати іноземним покупцям вкрадене в Україні зерно.

ЗМІ повідомляли, що Туреччина і рф нібито узгодили схему вивозу зерна через Чорне море.