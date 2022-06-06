РосЗМІ розкрили схему вивезення зерна з порту Одеси. Фото:

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Про деблокаду Чорного моря домовилися Україна, росія і Туреччина.

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Країни погодили попередню схему вивезення зерна з порту Одеси. Розмінування прибережних вод в районі Одеси займеться Туреччина, а російські кораблі будуть супроводжувати вантажі до Босфору. Про схему повідомило російське видання «Известия», але українська сторона ще не підтверджувала цю інформацію.

Зазначається, що судна виходитимуть із одеського порту під конвоєм турецьких кораблів в нейтральні води Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі. Сторони залишилося деталізувати точний маршрут кораблів.

Пропагандисти повідомляють, що «дорожню карту» з такою схемою можуть затвердити вже 8−9 червня. У ці дні в Туреччині плануються переговори за участю ООН про деблокаду Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що влада росії масово вивозить сотні тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У фермерських запасах там знаходилося близько 1,5 млн т зернових.

Нагадаємо, президент країни-агресора росії володимир путін заявив, що рф готова надати «гарантії безпеки» щодо вивезення українського зерна через окуповані порти Бердянська та Маріуполя.

Джерело: «Известия»