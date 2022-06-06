США вирахували судна з краденим в Україні зерном, Туреччина та росія узгодили "дорожню карту" розблокування портів

https://racurs.ua/ua/n171415-ssha-vyrahuvaly-sudna-z-kradenym-v-ukrayini-zernom-turechchyna-ta-rosiya-uzgodyly-dorojnu-kartu.html

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Державний департамент США у травні розіслав листи 14 країнам, в основному в Африці, в яких зазначалося, що росія може спробувати продати іноземним покупцям вкрадене в Україні зерно.

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The New York Times пише, що американці підозрюють щонайменше три судна в транспортуванні вкраденого росією українського зерна.

Американські дипломати попередили, що російські кораблі заповнені саме зерном з України. Представник Держдепартаменту також повідомив, що «Сполучені Штати працюють і з іншими країнами, щоб не допустити продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні».

Тим часом Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що Туреччина та росія узгодили «дорожню карту», як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на неї.

Стамбул готовий допомогти у розмінуванні території навколо порту в Одесі, а також у супроводженні українських зерновозів до певної точки в Чорному морі. Надалі їх мають контролювати російські кораблі, які супроводжуватимуть до протоки Босфор.

У Стамбулі планується створити спеціальний координаційний офіс, де будуть представники України, росії, Туреччини та ООН.

Видання пише, що Київ нібито погодився на посередництво Туреччини, але має скепсис щодо розмінування територій навколо Одеси, оскільки це відкриє росіянам шлях для десантування.

росія хоче отримати право перевіряти кораблі, які рухатимуться до порту в Одесі, на предмет перевезення зброї, але в Україні теж не готові погоджуватися на таку вимогу.

Туреччина сподівається на участь ООН, яка опікуватиметься безпекою України.

Цей план 8 червня можуть обговорити у Стамбулі під час візиту міністра закордонних справ рф лаврова. Участь представників України у переговорах поки не підтверджується.

Міністр оборони Олексій Рєзніков 6 червня обговорив з міністром оборони Туреччини Хулуси Акаром нові проекти у регіоні Чорного моря для забезпечення вільної навігації та безпеки торговельних перевезень.

Українські військові 6 червня повідомили, що відкинули російський флот на 100 км від берегів України. У заяві ВМС йдеться, що росіяни намагаються відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря і змінили тактику: розгорнули в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон», перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

Україна посідає п’яте місце у світі за експортом пшениці і на неї припадає 9% усього ринку. Тоді як росія — найбільший світовий експортер із 20% ринку.