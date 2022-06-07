Церковна анексія: синод РПЦ прийняв кримські єпархії Української православної церкви МП під пряме підпорядкування московського патріарха Кирила

https://racurs.ua/ua/n171456-rpc-pryynyala-krymski-ieparhiyi-upc-mp-pid-pryame-pidporyadkuvannya-kyryla.html

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РПЦ анексувала кримські єпархії УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Про це 7 червня повідомили на сайті Московської патріархії за результатами засідання синоду.

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Російська православна церква заявила, що приймає кримські єпархії УПЦ МП у пряме підпорядкування патріарха Кіріла. Формальна причина цього рішення: «неможливість регулярного зв’язку і сполучення Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій з Київською митрополією».

Московські церковники ухвалили такі рішення нібито у відповідь на звернення кримських митрополитів.

Також синод РПЦ оголосив, що «самочинні дії щодо зміни статусу Української православної церкви можуть призвести до нового розколу». Нагадаємо, 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як «незалежна і самостійна».

Пізніше уточнили, що УПЦ МП прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

У травні московський патріарх Кирил набрехав, що «росія ніколи ні на кого не нападала» і закликав молитися, щоб не почалася «глобальна війна». Православна церква України просила Вселенського патріарха позбавити престолу главу російської православної церкви Кирила (Гундяєва), який благословляв російське вторгнення в Україну.