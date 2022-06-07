Окупанти вимагають перевести навчання у школах Херсона на російські освітні програми

Окупанти рф вимагають перевести навчання у школах Херсону на російські освітні програми

https://racurs.ua/ua/n171455-okupanty-vymagaut-perevesty-navchannya-u-shkolah-hersonu-na-rosiyski-osvitni-programy.html

Ракурс

Окупанти рф вимагають перевести навчання у школах Херсона на російські освітні програми.

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Про це повідомило 7 червня Головне управління розвідки Міноборони.

Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, де педагогів схиляли до співпраці з росіянами. Аналогічні зустрічі відбулися також із херсонськими залізничниками.

Із 60 присутніх директорів шкіл пропозицію перейти на російське прийняли лише двоє. Окупанти доручили їм провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитися за російським законодавством уклавши договори з окупаційною адміністрацією.

Аналогічні збори проведено з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень «Укрзалізниці». Представники окупаційної адміністрації повідомили, що гроші будуть виплачуватись лише тим працівникам, які підуть на співпрацю. При цьому, розмір виплат буде вдвічі меншим ніж зарплати «Укрзалізниці».

У місті триває продаж sim-карт російських мобільних операторів. Наразі спостерігається суттєвий дефіцит карт на ринку мобільних послуг. Під час продажу sim-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України.

Для повного контролю телекомунікаційних послуг окупанти завершують з'єднання мереж окупованої частини Херсонської області та рф (через окупований раніше Крим). Доступ до частини українських інтернет-сайтів та послуг онлайн-банкінгу заблоковано. Телекомунікаційне обладнання українських операторів Kyivstar та Vodafone налаштовано на роботу через рф.

Тим часом 7 червня у Херсоні неподалік міської «адміністрації» у кафе стався вибух. Російські ЗМІ поширили це повідомлення, але у місцевій «адміністрації» цю інформацію спростували.

Російський гауляйтер у Херсонській області кирило стремоусов повідомив, що в регіоні планують провести «референдум про самовизначення». Цим займеться фейкова «громадська рада», яка фактично виконує функції окупаційної адміністрації.