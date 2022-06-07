Російський гауляйтер Херсонщини планує провести «референдум про самовизначення»

Російський гауляйтер Херсонщини оголосив про намір провести «референдум про самовизначення»

https://racurs.ua/ua/n171445-rosiyskyy-gaulyayter-hersonschyny-ogolosyv-pro-namir-provesty-referendum-pro-samovyznachennya.html

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Російський гауляйтер у Херсонській області кирило стремоусов повідомив, що в регіоні планують провести «референдум про самовизначення». Цим займеться фейкова «громадська рада», яка фактично виконує функції окупаційної адміністрації.

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На мою думку, це, найімовірніше, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області про самовизначенням Херсонської області. І наступним етапом будуть вибори, які ми проведемо безпосередньо на території Херсонської області. І там далі будемо вже законодавчо працювати, — цитує колаборанта та зрадника російський «Інтерфакс».

За словами так званого заступника голови цивільно-військової адміністрації Херсонщини, регіон начебто залишився без законодавчої бази — її замінила «громадська рада» окупантів.

Створено «громадську раду», яку представляє народ, і вони прийматимуть проміжні рішення, — розповів призначений російськими нацистами стремоусов.

Звісно, це буде плебісцит. Це буде волевиявлення народу… Це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області щодо самовизначення. І наступним етапом будуть вибори, — сказав стремоусов.

Нагадаємо, що 1 червня секретар генради «Єдиної росії» Андрій Турчак заявив, що самопроголошені угруповання Л/ДНР, а також Херсонська та Запорізька області увійдуть до складу росії. При цьому він натякнув, що «рішення» прийматимуть за кримським сценарієм через псевдореферендум.