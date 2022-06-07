Тотальний дефіцит пального в Україні послабився, гуртові ціни дещо впали

Тотальний дефіцит пального послабився, гутові ціни дещо впали

https://racurs.ua/ua/n171444-totalnyy-deficyt-palnogo-v-ukrayini-poslabyvsya-gurtovi-ciny-descho-vpaly.html

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Після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація трохи покращилася на початку червня.

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Очевидне покращення у столиці: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає, — повідомив НВ директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Він також додав, що cтабільна пропозиція бензину є на столичних АЗС ANP, газу і дизпального — на Avantage 7.

Очевидне покращення у Києві: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає, — сказав Куюн.

Утім, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна. Порівняно легше водіям з наявністю пального на Заході. Найгірше — на Сході та частково — на Півдні.