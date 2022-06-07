Тотальний дефіцит пального в Україні послабився, гуртові ціни дещо впали

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Тотальний дефіцит пального послабився, гутові ціни дещо впали
Тотальний дефіцит пального в Україні послабився, гуртові ціни дещо впалиhttps://racurs.ua/ua/n171444-totalnyy-deficyt-palnogo-v-ukrayini-poslabyvsya-gurtovi-ciny-descho-vpaly.htmlРакурс
Після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація трохи покращилася на початку червня.
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Очевидне покращення у столиці: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає, — повідомив НВ директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
Він також додав, що cтабільна пропозиція бензину є на столичних АЗС ANP, газу і дизпального — на Avantage 7.
Очевидне покращення у Києві: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає, — сказав Куюн.
Утім, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна. Порівняно легше водіям з наявністю пального на Заході. Найгірше — на Сході та частково — на Півдні.
Тим часом упродовж останнього тижня гуртова вартість бензину та дизеля в Україні дещо впала, повідомляє Enkorr.
6 червня бензин А-95 в середньому пропонувався по 53 грн/л, втративши за тиждень 3−4 грн/л. Дизельне пальне пропонувалося по 62 грн/л, що також на 2−3 грн/л дешевше порівняно з минулим понеділком.
Цінові пропозиції по бензину А-95 перебували в діапазоні 48−54 грн/л, хоча нестача пропозицій була відчутна, як й раніше. Характерно, що імпортований продукт пропонувався дещо дешевше за вироблений на міні-НПЗ: якщо ціни на перший були у діапазоні 48−51 грн/л, то «вітчизняний» — 52−54 грн/л.
Зафіксований й продаж вагонних партій бензину А-95 в західному регіоні України. Вартість цих партій стартувала від 68 тис. грн/т. Високооктан також продавали й у південних областях України на минулому тижні (1−3 червня), а ціна цього ресурсу була на рівні 48 грн/л.
Діапазон цін по ДП за тиждень дещо зменшився. Так станом на 6 червня дизель торгувався по 58−65 грн/л. Рекордні пропозиції знаходились на позначках 68−69 грн/л в центральних та східних областях. Дорого було й на півночі, де ціни тримались в межах 63−66 грн/л, додавши за тиждень 1−2 грн/л.
В західному регіоні країни дизельне пальне пропонувалось по 58−62 грн/л. На півдні діапазон був у межах 58−60 грн/л, що значно вужче, ніж минулого тижня — 55−65 грн/л.
Нагадаємо, що через дефіцит пального водії протягом останнього місяця відстоювали в середньому черги по три години, і заправлялися всього на 20 л. Від 3 червня мережа АЗС WOG збільшила ліміти на продаж бензину.