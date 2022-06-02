Наливають 40 літрів, але тільки в бак - велика мережа АЗС змінила правила продажу

https://racurs.ua/ua/n171300-nalyvaut-40-litriv-ale-tilky-v-bak-velyka-mereja-azs-zminyla-pravyla-prodaju.html

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Паливна криза в Україні у розпалі. Частина мереж АЗС намагається боротися зі спекуляціями на ринку.

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Мережа заправок WOG 2 червня оголосила нові правила відпуску пального. Вони запроваджуються з 3 червня. Тепер на цих АЗС наливатимуть відразу 40 літрів, але тільки в бак авто.

Відтепер:

відпуск пального дозволений тільки в бак, а не в каністри;

ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів збільшені до 40 л на добу;

обов’язковою є наявність картки лояльності.

Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки лояльності.

Заправка однієї автівки з кількох карток за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками — індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.