Просування росіян на південному та східному напрямку майже зупинилось за останній тиждень - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n171443-prosuvannya-rosiyan-na-pivdni-ta-shodi-mayje-zupynylos-za-ostanniy-tyjden-brytanska-rozvidka.html

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Просування росії на південному та східному напрямку майже зупинилось за останній тиждень.

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Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюму свідчать про те, що росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку. Такими є висновки аналітиків розвідки Великої Британії у звіті за 7 червня.

Розвідка прогнозує, що росіяни «майже напевно» підуть на прорив хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні успіхи на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.