Контроль над Сєверодонецьком переходить із рук у руки - ISW

https://racurs.ua/ua/n171436-kontrol-nad-sieverodoneckom-perehodyt-iz-ruk-u-ruky-instytut-vyvchennya-viyny-karta.html

Ракурс

Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт, у якому йдеться про те, що точна ситуація в Сєвєродонецьку «залишається неясною».

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Аналітики інституту повідомили, що контроль над містом часто переходить із рук у руки, російські сили, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька станом на 6 червня.

Російські війська в районі Ізюму не досягли підтверджених успіхів, у той час, як війська, що наступали на захід від Лиману, досягли незначних успіхів.

Крім того, росіяни продовжували безуспішні спроби перерізати українські комунікації на північний схід від Бахмута.

Обмежені та локалізовані українські контратаки 5 червня змусили російські війська 6 червня зосередитись на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.

В ISW повідомили, що ВМС України відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя України, що, ймовірно, послабить тиск російської блокади на південні порти України.

Крім того, російська окупаційна влада робить зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та зміцненню свого контролю над окупованими територіями.