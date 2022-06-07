Друг України Джонсон відреагував на голосування про вотум довіри до нього, фото - Twitter Boris Johnson

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Борису Джонсону вдалося уникнути відставки. Депутати британського парламенту від Консервативної партії не набрали голосів для вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону.

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Увечері 6 червня відбулося відповідне голосування. 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, і лише 148 — підтримали відставку, передає BBC.

Результат голосування оголосив сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. Це означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри главі уряду.

Борис Джонсон не був присутній на оголошенні результатів і після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.

Перед цим прем'єр звернувся до однопартійців, пообіцяв консерваторам «знову привести їх до перемоги» й застеріг проти «безглуздих братовбивчих дискусій» про майбутнє партії. Крім того, прем'єр закликав колег «відмовитися від подарунку опонентам» і не «танцювати під сопілку ЗМІ».

Після позитивного для себе рішення Джонсон подякував своїм колегам за підтримку. Він наголосив, що все, що потрібно британському уряду наразі, то це об'єднатися. І саме зараз хороший момент для того, щоб «залишити позаду» суперечки всередині Консервативної партії, які останні місяці виникали з приводу його керівництва.

Це означає, що як уряд ми можемо рухатися далі і зосередитися на промовах, які, на мою думку, справді важливі для людей. Я вдячний колегам та тій підтримці, яку вони мені надали. Що нам потрібно зробити зараз, то це об'єднатися як уряд та партія, — сказав Джонсон.