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Друг Украины Джонсон отреагировал на голосование о вотуме доверия к нему
Друг Украины Джонсон отреагировал на голосование о вотуме доверия к нему (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171435-drug-ukrainy-djonson-otreagiroval-na-golosovanie-o-votume-doveriya-k-nemu-video.htmlРакурс
Борису Джонсону вдалося уникнути відставки. Депутати британського парламенту від Консервативної партії не набрали голосів для вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону.
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Увечері 6 червня відбулося відповідне голосування. 211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, і лише 148 — підтримали відставку, передає BBC.
Результат голосування оголосив сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону. Це означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри главі уряду.
Борис Джонсон не був присутній на оголошенні результатів і після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.
Перед цим прем'єр звернувся до однопартійців, пообіцяв консерваторам «знову привести їх до перемоги» й застеріг проти «безглуздих братовбивчих дискусій» про майбутнє партії. Крім того, прем'єр закликав колег «відмовитися від подарунку опонентам» і не «танцювати під сопілку ЗМІ».
Після позитивного для себе рішення Джонсон подякував своїм колегам за підтримку. Він наголосив, що все, що потрібно британському уряду наразі, то це об'єднатися. І саме зараз хороший момент для того, щоб «залишити позаду» суперечки всередині Консервативної партії, які останні місяці виникали з приводу його керівництва.
Це означає, що як уряд ми можемо рухатися далі і зосередитися на промовах, які, на мою думку, справді важливі для людей. Я вдячний колегам та тій підтримці, яку вони мені надали. Що нам потрібно зробити зараз, то це об'єднатися як уряд та партія, — сказав Джонсон.
На запитання, що він думає про те, що 148 депутатів-консерваторів проголосували проти нього, Борис Джонсон відповів, що вважає це «дуже добрим результатом». Він нагадав, що коли вперше балотувався на посаду лідера партії Торі, то не отримав такої великої підтримки, як 6 червня.
Раніше 54 парламентарі (15% від загальної кількості депутатів-консерваторів) звернулися до голови Комітету 1922 року (парламентської групи Консервативної партії) Грема Брейді із закликом провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий Partygate — доповідь про вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну у 2020−2021 роках. Джонсона оштрафували за вечірку у свій день народження у 2020 році у розпал коронавірусу.
Попереднє голосування за вотум недовіри прем'єру Британії відбулося у грудні 2018 року, коли уряд очолювала Тереза Мей. Тоді вона перемогла, отримавши 200 проти 117 голосів, але згодом все одно пішла у відставку.
У 2020 році Джонсон узяв участь у вечірці у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британі. 12 січня Джонсон приніс «щирі вибачення» за відвідання вечірки. Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку для того «аби подякувати персоналу» та повернувся до свого офісу за 25 хвилин.