Данилов допустил сдачу Северодонецка

https://racurs.ua/n171434-danilov-dopustil-sdachu-severodonecka.html

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У Сєвєродонецьку та Лисичанську, де точаться запеклі бої, є перевага противника в артилерії. Українські підрозділи можуть відступити від Сєвєродонецька та інших міст регіону для перегрупування і це не буде трагедією.

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Про це Голова Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Financial Times.

У Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага противника в артилерії… Обстрілюють там, обстрілюють і обстрілюють… На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти таким же чином, враховуючи, що зброї, якої ми так потребуємо, сьогодні не вистачає, — сказав Данілов.

За його словами, українські підрозділи можуть відступити від Сєвєродонецька та інших міст регіону, поки вони перегрупуються.

Тимчасова втрата територій — це не трагедія. Трагедією буде втрата країни, — сказав Данілов.

У вечірньому зведенні 6 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове і утримують трасу з Бахмута до Сєвєродонецька.