Дорогу Бахмут – Северодонецк контролируют ВСУ

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Сили оборони України утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

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Про це у вечірньому зведенні 6 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

В Генштабі повідомили, що ЗСУ зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут — Сєвєродонецьк.

На Лиманському напрямку з метою знищення фортифікаційних споруд ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Слов’янському напрямку росіяни готуються до відновлення штурмових дій, щоб покращити тактичне положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації.

Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат — ворог відійшов.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.