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Ракурс
Продвижение россиян на юге и востоке почти остановилось за последнюю неделю - британская разведка

Продвижение россиян на юге и востоке почти остановилось за последнюю неделю — британская разведка

7 июн 2022, 10:42
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Просування росії на південному та східному напрямку майже зупинилось за останній тиждень.



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Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюму свідчать про те, що росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку. Такими є висновки аналітиків розвідки Великої Британії у звіті за 7 червня.

Розвідка прогнозує, що росіяни «майже напевно» підуть на прорив хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні успіхи на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю.

Нагадаємо, що бої за Сєвєродонецьк тривають зі змінним успіхом.

Росія у травні досягла успіхів на південному, Попаснянському напрямі, але її просування в цьому районі зупинилося за останній тиждень.

Источник: Ракурс


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