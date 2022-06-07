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Ракурс
На Волынь из Беларуси могут забросить диверсантов, фото: «Газета Волынь»

Диверсантов на Волынь может забросить враг из Беларуси — МВД

7 июн 2022, 17:52
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З Білорусі на територію Волинської області можуть бити перекинуті диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), метою яких буде відтягнути сили українських військ.



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Пол це у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області, — наголосив Андрусів.

Він зазначив, що на звільнених від окупації територіях України ворожим диверсантам важко діяти, оскільки там пильнує поліція, працюють блокпости, а місцеве населення стало уважнішим.

Нагадаємо, у середині травня на Сумщині у бою з диверсантами, які намагалися пройти на територію України з рф, загинув український прикордонник.

Источник: Ракурс


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