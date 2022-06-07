Харьков снова обстреляли россияне — есть погибший и раненые

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне обстреляли жилой район Харькова, фото: MK.ru
Харьков снова обстреляли россияне — есть погибший и раненыеhttps://racurs.ua/n171461-harkov-snova-obstrelyali-rossiyane-est-pogibshiy-i-ranenye.htmlРакурс
Російські війська обстріляли один із житлових районів Харкова.
.
В результаті загинула одна людина, ще кілька осіб поранено. Про це сьогодні, 7 червня, під час телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Щойно був обстріл, обстріляний один із житлових районів Харкова. Є, на жаль, одна людина, яка загинула, і поки що маємо інформацію про трьох поранених, — зазначив Терехов, додавши, що на місці обстрілу продовжують працювати рятувальники.
Терехов наголосив, що обстріли Харкова ворогом не припиняються.
Сьогодні вранці були обстріли. Російський агресор не залишає Харків в спокої, постійно тримає людей в напрузі, — наголосив мер міста.