За рубежом путина сопровождает охранник, собирающий его экскременты - Paris Match

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У закордонних поїздках воєнного злочинця володимира путіна супроводжує співробітник Федеральної служби охорони (ФСТ), який відповідає за збирання екскрементів та сечі глави держави.

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Про це йдеться у публікації французького журналіста Режиса Жанте та розслідувача «Проекту» Михайла Рубіна на сайті Paris Match.

Журналісти дізналися про «спеціального» співробітника ФСТ у 2019 році від непрямих джерел на Близькому Сході, коли путін відвідував Саудівську Аравію. Вони стверджують, що збирання екскрементів президента практикувалося і до цього, наприклад, під час візиту президента до Франції у травні 2017 року.

Охоронцю путіна, за даними журналістів, було доручено збирати фекалії та сечу президента до пакетів, а потім відвозити їх до росії у спеціальній валізі. Розслідувачі вважають, що це робиться для того, щоб приховати інформацію щодо стану здоров’я Путіна.

Раніше видання «Проект» виявив, що у поїздках до Сочі з 2016 по 2020 рік путіна супроводжувала група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента. Найчастіше, 59 і 38 разів за чотири роки, до Путіна приїжджали два лікарі-отоларингологи, а 35 разів до нього літав хірург-фахівець з раку щитоподібної залози.

Крім того, на думку розслідувачів, Путіну проводили «або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини», тому в 2016 році його часто супроводжували реабілітолог та група нейрохірургів, що оперують.

Також «Проект» та телеграм-канал Baza писали, що під час пандемії коронавірусу чиновники, які особисто зустрічалися з Путіним, мали не лише провести два тижні у карантині, а й здати кал.