Политтехнолог Медведчука Погребинский договорился до подозрения в госизмене

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Політтехнологу Віктора Медведчука Михайлу Погребинському вручили підозру в державній зраді.

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Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел УП, це саме Погребинський. Підозра у скоєнні злочину повідомлена заочно.

На фото СБУ також можна впізнати Погребинського.

У прес-службі СБУ повідомили, що вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед вилучених доказів — аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».

СБУ встановила, що чоловік був пов’язаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Також він часто брав участь у пропагандистських ефірах на російському телебаченні, де очолював так звану «групу експертів».

Силовики зокрема посилаються на висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка засвідчила, що висловлювання Погребинського в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

В кінці березня у будинку Погребинського відбувся обшук. Тоді силовики повідомили, що слідчі аналізують вилучені матеріали та чорнові записи. 6 квітня стало відомо, що Погребинський, ймовірно, виїхав до Німеччини.

Санкція ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.