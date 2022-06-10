В Минздраве объяснили, как война повлияет на здоровье украинцев. Фото:

https://racurs.ua/n171560-kak-voyna-povliyaet-na-zdorove-ukraincev-obyasnenie-minzdrava.html

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Повномасштабна війна росії проти України серйозно вплине на здоров’я осіб, які переживають цю війну.

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Всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, «постарішали» на 10−15 років. Тому що хвороби, які українців наздоганяли, наприклад, у 60, тепер будуть наздоганяти у 45−50 років. Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Війна і так уже має негативний вплив на нас з вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10−15 років, — зазначив міністр.

За словами очільника МОЗ, до високої летальності в Україні призведуть інфаркти та інсульти. Особливо це стосується територій, де є обмеження по інфраструктурі.

Зараз найбільше українці помирають від серцево-судинних хвороб. На другому місці — онкологічні захворювання, оскільки немає можливості раннього скринінгу.

Міністр зазначив, що під час війни люди не звертаються для профілактичного огляду. Вони терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система зараз орієнтована на інші пріоритети. Це все призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. Це все виливатиметься у довготриваліше та дороге лікування. І не факт, що воно буде ефективне.

Тому в мене прохання до всіх: якщо ви перебуваєте в безпечних регіонах і маєте проблеми зі здоров’ям або ви вже давно не були в сімейного лікаря, спробуйте записатися і проконсультуватися, оскільки українці повинні жити довго і бути здоровими, — додав Ляшко.

Нагадаємо, кількість інфекційних захворювань у Маріуполі невпинно зростає через масові поховання. Ситуацію погіршує й погода — проливні дощі та шалена спека. Міська влада прогнозує, що до кінця 2022 року від холери, дизентерії та інших захворювань можуть померти майже 10 тис. жителів міста.

Джерело: «Українська правда»