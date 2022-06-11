Сербия задержала сбежавшего 24 февраля экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

https://racurs.ua/n171577-serbiya-zaderjala-sbejavshego-24-fevralya-eks-generala-sbu-naumova-smi.html

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Андрій Наумов, колишній начальник управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, затриманий у Сербії за підозрою у відмиванні коштів.

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Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

Сербські прикордонники зупинили автомобіль BMW у прикордонному пункті «Прешево», за кермом якої перебував 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Із ним у транспортному засобі знаходився Наумов. Чоловіки планували перетнути кордон Сербії і Північної Македонії.

Після обшуку в автомобілі поліцейські виявили незадекларованими 600 тис. євро, майже 125 тис. дол. і два смарагди. Обох чоловіків затримала поліція міста Ніш за підозрою у відмиванні коштів.

Нагадаємо, Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. До цього затриманий працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді в СБУ Наумов контролював працівників спецслужби, щоб ті чинили корупційних злочинів.

Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова «правою рукою» і другом глави СБУ Івана Баканова. Джерела УП його ідентифікували як «гаманець» Баканова.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Наумова підозрюють у держзраді.

За джерелами «Української правди», військово-політичне керівництво України в перші тижні війни не знало також, де перебуває й сам очільник СБУ Баканов.