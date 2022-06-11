Пожар в воинской части Брянска - горела техника рф

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У місті Клинці Брянської області росії сталася пожежа у військовій частині нібито через «порушення техніки безпеки». Про це пишуть ЗМІ росії та Telegram-канал «Подслушано Клинцы».

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Повідомляється, що 11 червня близько 06.00 жителі міста Клинці почули чотири різкі звуки, схожі на вибухи. Тоді загорівся військовий об'єкт в окрузі Халтуріно. Після приїзду МНС рф пожежу вдалося загасити.

Згодом стало відомо, що під час пожежі у військовій частині Клинцівського району згоріло багато російської військової техніки, яку сюди доставили, ймовірно, для ремонту.

Нагадаємо, 4 червня дві пожежі сталися у росії. Зокрема, у Комсомольську-на-Амурі палало управління Росгвардії, на ганку якого місцевий мешканець підпалив каністру з бензином. Того ж дня у Тюмені горіла триповерхова будівля автобази обласної думи. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1 тис. 500 кв. м. 3 червня у москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова. Також раніше у столиці рф горів старовинний храм Петра та Павла і будівля медичного центру.