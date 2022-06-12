Рашисты пытаются захватить Северодонецк, фото: «Цензор.нет»

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Російські загарбники знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька.

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Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста росіяни кидають всі сили, аби «відрізати» Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими, — наголошує чиновник.

Гайдай додав, що не виключається і загроза наступу росіян на інших напрямках, зокрема на важливій трасі «Лисичанськ-Бахмут», котра сполучає Сєвєродонецьк з іншими контрольованими Україною територіями і яку загарбники намагаються взяти під контроль.

Також Гайдай зазначив, що українські війська контролюють промзону Сєвєродонецька, проте територія заводу «Азот» постійно обстрілюється.

Він спростовує повідомлення про те, що українські війська на території хімзаводу заблоковані.

У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців — кількість кульків уточнюємо, — додав Гайдай. — Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні «вечірки»: стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК Хіміків.

Також Гайдай повідомив, що в окупованому місті Сватове рашисти розграбовують завод, обладнання якого вивозять до рф.

Окрім того, викрали все зерно аграрного району, прямо зараз в бік країни-агресорки прямують десятки камазів з українським зерном, — наголосив він.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 червня, рашисти знищили на Луганщині 26 будинків.