Огромную братскую могилу в Мариуполе показали на видео. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n171625-ogromnuu-bratskuu-mogilu-v-mariupole-pokazali-na-video.html

Ракурс

Цвинтар в окупованому Маріуполі розрісся до величезних масштабів внаслідок російської агресії.

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Французька кінодокументалістка та телепродюсерка Олександра Дальбек зі знімальною групою France Télévisions побувала на одному з кладовищ. Іноземці нарахували тільки на одному боці кладовища понад 3 тис. нових могил. На більшості могил немає імен та прізвищ, а лише написаний фломастером номер. Відео журналістка опублікувала в Twitter.

Ми відвідали один із цвинтарів у Маріуполі. Ми бачили там тисячі недавніх могил, збудованих рядами. На цьому боці цвинтаря кількість могил перевищувала 3 тис. — підписала відео вона.

Nous nous sommes rendus la semaine dernière dans l’un des cimetières de #Marioupol. Nous y avons vu des milliers de tombes récentes, surmontées d’un numéro. De ce côté du cimetière les numéros allaient au-delà de 3000 @infofrance2@franceinfo@FranceTVMoscou@lacroixluc#Mariupolpic.twitter.com/KBORDwMsJD — Alexandra Dalsbaek (@alexdalsbaek) June 9, 2022

Як відомо, внаслідок російського вторгнення у Маріуполі виникла масштабна гуманітарна катастрофа. Ворог невпинно обстрілював та бомбив місто, чим зруйнував його практично повністю. Досі місто залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання.

З початку 24 лютого в Маріуполі загинули до 22 тис. мирних жителів. Зараз у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. цивільних.

Нагадаємо, у полку «Азов» заявляли, що у братських могилах, облаштованих окупантами на околицях Маріуполя, можуть бути тіла понад 10 тис. мирних мешканців. У цих похованнях немає військових — лише цивільні. Раніше неодноразово про величезні братські могили в Маріуполі повідомляли журналісти, публікуючи відповідні знімки з супутника.