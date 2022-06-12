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Ракурс
Огромную братскую могилу в Мариуполе показали на видео. Фото: liga.net

Огромную братскую могилу в Мариуполе показали на видео

12 июн 2022, 18:19
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Цвинтар в окупованому Маріуполі розрісся до величезних масштабів внаслідок російської агресії.



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Французька кінодокументалістка та телепродюсерка Олександра Дальбек зі знімальною групою France Télévisions побувала на одному з кладовищ. Іноземці нарахували тільки на одному боці кладовища понад 3 тис. нових могил. На більшості могил немає імен та прізвищ, а лише написаний фломастером номер. Відео журналістка опублікувала в Twitter.

Ми відвідали один із цвинтарів у Маріуполі. Ми бачили там тисячі недавніх могил, збудованих рядами. На цьому боці цвинтаря кількість могил перевищувала 3 тис. — підписала відео вона.

Як відомо, внаслідок російського вторгнення у Маріуполі виникла масштабна гуманітарна катастрофа. Ворог невпинно обстрілював та бомбив місто, чим зруйнував його практично повністю. Досі місто залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання.

З початку 24 лютого в Маріуполі загинули до 22 тис. мирних жителів. Зараз у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. цивільних.

Нагадаємо, у полку «Азов» заявляли, що у братських могилах, облаштованих окупантами на околицях Маріуполя, можуть бути тіла понад 10 тис. мирних мешканців. У цих похованнях немає військових — лише цивільні. Раніше неодноразово про величезні братські могили в Маріуполі повідомляли журналісти, публікуючи відповідні знімки з супутника.

Источник: Ракурс


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