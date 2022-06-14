Отозвать признание независимости трех соседних государств предлагают в рф

https://racurs.ua/n171685-otozvat-priznanie-nezavisimosti-treh-sosednih-gosudarstv-predlagaut-v-rf.html

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росія може відмовитися від визнання незалежності країн Балтії та України. Метою таких дій є «усунення загроз з боку пострадянських країн». Про це пише «Польське радіо» з посиланням на заяву депутата держдуми росії євгенія федорова, який вніс до парламенту рф проект закону про скасування постанови Державної ради СРСР про визнання незалежності Литви.

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У пояснювальній записці до документа вказано, що рішення є незаконним, оскільки його ухвалив неконституційний орган з порушенням вимог кількох статей радянської конституції.

Зі слів російського парламентаря, багато аргументів свідчать про те, що «Литва має бути на першому місці в цьому списку».

Після відпрацювання механізму ми будемо розвивати його на інших територіях НАТО. І не тільки. Наприклад, Україна незаконно вийшла з СРСР, — марить далі депутат рф.

федоров пояснив, що «визнання незалежності мирних колишніх радянських республік не переглядатиметься».

Нагадаємо, у березні після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну президент Литви Ґітанас Науседа попередив, що жодна країна в Європі «не може почуватися в безпеці». Науседа тоді заявив, що у разі поразки Києва, рф «постукає у наші двері».