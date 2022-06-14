Шесть пророссийских партий запретили в Украине - список

https://racurs.ua/n171694-shest-prorossiyskih-partiy-zapretili-v-ukraine-spisok.html

Ракурс

Діяльність шести проросійських партій вже заборонили в Україні. Сьогодні поза правове поле вивели політсилу колабораціоніста воєнних злочинців росії на Харсонщині Володимира Сальдо.

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Загалом тепер поза закон партії:

«Опозиційний блок»;

«Соціалісти»;

«Справедливість та розвиток»;

«Держава»;

«НАШІ» (євгена мураєва);

«Блок володимира сальдо».

14 червня стало відомо, що суд у Львові ухвалив рішення заборонити партію «Наші». Її головою є колишній народний депутат мураєв. Розвідка Великої Британії стверджувала на початку 2022 року, що саме мураєва росія хоче зробити новим гауляйтером в Україні, змістивши чинну владу.

«Ракурс» писав, що 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.