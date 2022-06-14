США и ЕС построят зернохранилища на границе Украины и Польши для экспорта зерна

https://racurs.ua/n171696-ssha-i-es-postroyat-zernohranilischa-na-granice-ukrainy-i-polshi-dlya-eksporta-zerna.html

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Тимчасові зерносховища на кордоні з Польщею будуватимуть США, щоб допомогти Україні доставити зерно на світові ринки. Про це заявив американський лідер Джо Байден.

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Вашингтон разом з європейськими союзниками працює над тим, аби вивезти заблоковане українське зерно залізницею. За словами Байдена, 20 млн т зерна заблоковані в Україні, і його необхідно вивезти для зменшення глобальних цін на продовольство. Однак, на думку президента США, вивозити зерно Чорним морем не можна, бо його можуть підірвати на воді.

В нас є план: вивезти зерно через інші країни залізницею. Але Україна має систему залізничних доріг подібну до росії — ширина колії відмінна від колії в Європі, тому ми збудуємо тимчасові елеватори на кордоні України. З Польщею в тому числі, — зазначив Байден.

Таким чином Україна разом із партнерами зможе переправити зерно із «Укрзалізниці» у зерносховища, у європейські вагони і далі — через океан.