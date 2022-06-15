США смогут наводить на российские цели HIMARS и M270 MLRS, которые передают ВСУ

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Сполучені Штати передаватимуть Україні розвідувальні дані для ведення вогню з реактивних систем залпового вогню.

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Про це заявили в Пентагоні, повідомляє «Радіо Свобода». У Міноборони США розповіли, що українські військові вже закінчують навчання з використання реактивних систем. Раніше США та Велика Британія розробили план навчання українських військових на західних РСЗВ HIMARS та M270 MLRS. Пентагон планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження ворожих цілей на території України. Американські військові визнають кількісну перевагу росії, але запевняють, що це ненадовго.

Теоретично HIMARS і MLRS можуть досягти мети у Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський 14 червня у розмові з данськими журналістами заявив, що українська армія не обстрілюватиме цивільних об'єктів у сусідній країні.

США заявляли, що дальність HIMARS, які поставляються Києву, не перевищуватиме 80 км.

1 червня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11 пакета військової допомоги на 700 млн дол. У списку РЗСО HIMARS, гелікоптери Мі-17 і ПЗРК Javelin. Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії.

За даними The New York Times, західне озброєння прибуває в Україну швидше, ніж його встигають опановувати. Бійцям ЗСУ доводиться воювати з перекладачем Google.